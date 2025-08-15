В России исключили подписание соглашений по Украине с Зеленским

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский из-за своего правового статуса неприемлем для оформления соглашений по Украине и не сможет ничего подписать. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Мирошник уточнил, что Зеленский неприемлем для заключительной фазы переговоров, когда будут достигнуты договоренности.

«Он не может ничего подписать, потому что его полномочия не подтверждены, срок пребывания при власти истек», — подчеркнул дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что Киев уже готовит провокации для срыва саммита на Аляске. По его словам, Москва уже видит эти манипуляции.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.