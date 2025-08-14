В ГД оценили перспективы встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может снизить политическую напряженность на международных рынках, где работают компании РФ. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он отметил, что встреча Путина и Трампа на Аляске «уже сама по себе стала событием, которое бизнес и аналитики рассматривают в качестве сигнала сохранения каналов прямого общения между странами».

«Сам факт переговоров может способствовать снижению политической напряженности на ряде международных рынков, где работают российские компании. В сферах, не затронутых санкциями, любая ясность в политических отношениях облегчает работу с зарубежными контрагентами — от страховых компаний до логистических операторов», — добавил Говырин.

Также, по его словам, даже при продолжающейся жесткой санкционной политике США и Евросоюза встреча Путина и Трампа открывать возможность для внесения ясности в позиции по отдельным экономическим вопросам, где сохраняются исключения из ограничений. В частности, это относится к торговле продовольствием, сельскохозяйственной продукцией, медикаментами и медицинским оборудованием.

Еще одна сфера, на которую могут повлиять переговоры Путина и Трампа, является гражданская ядерная энергетика, где существуют действующие генлицензии Минфина США, позволяющие определенные операции и расчеты через санкционные банки, если они напрямую связаны с мирными атомными проектами. Кроме того контакты глав стран позволят обсудить вопросы транзита товаров в третьи страны.