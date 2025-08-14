Володин передал поздравления Путина с 80-летием Освобождения руководству КНДР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал поздравления российского президента Владимира Путина руководству КНДР, приуроченные к 80-летию Освобождения Кореи от японского колониального господства.

«80 лет назад части Красной армии и отряды корейских патриотов... положили конец японскому колониальному владычеству в Корее. Важно, что узы боевого братства, дружбы и взаимопомощи... и сегодня остаются прочными и надёжными», — говорится в тексте поздравления Путина.

По его словам, действуя сообща, Россия и КНДР смогут и дальше эффективно защищать свой суверенитет и вносить весомый вклад в построение справедливого многополярного миропорядка.

Ранее Володин заявил об укреплении отношений России и КНДР. Он также поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области.

При этом заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сказала, что в стране не собираются передавать сигнал США через президента России.