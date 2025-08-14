Посол РФ: диалог по нормализации отношений с США не прерывался

Диалог о нормализации отношений между Россией и США не прерывался. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, передает РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что новый раунд консультаций Москвы и Вашингтона по «раздражителям» может пройти до конца текущего лета. При этом он отмечал, что РФ не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась.

«Контакты по вопросу не прерывались, они продолжаются. Надеемся достичь определенных результатов в соответствии с указаниями президентов», — ответил Дарчиев на соответствующий вопрос.

Напомним, что последний раз РФ и США обсуждали восстановление полноценной работы дипломатических представительств в апреле 2025 года. По итогам консультаций в российском МИД заявили, что делегации стран обменялись нотами, которые закрепляют достигнутую договоренность о взаимных обязательствах в бесперебойном банковском и финансовом обслуживании.