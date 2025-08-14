Еще один российский спецборт вылетел на Аляску

Из Москвы вылетел еще один российский спецборт Ил-96, который направляется в город Анкоридж (штат Аляска), где 15 августа пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют данные трекингового сервиса Flightradar24.

© Lenta.ru

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что часть российской делегации вылетела на Аляску для переговоров с американской стороной. Через несколько часов стало известно, что спецборт Ил-96 приземлился в Анкоридже.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин по дороге на Аляску, где у него пройдут переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом, посетит один из регионов страны.

Советник президента России по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени 15 августа. Беседа глав государств пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков.