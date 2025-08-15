Путин осмотрел новый спортивно-оздоровительный комплекс в Магадане

Президент РФ Владимир Путин в Магадане посетил универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский". Перед этим глава государства, сделавший остановку в Магадане по пути на Аляску, осмотрел здесь завод по производству рыбьего жира.

Площадь ФОКа составляет - 19 500 кв. м. Одновременно на его площадке могут находиться до 248 спортсменов и 600 зрителей.

Объект предназначен для организации учебно-тренировочного процесса, проведения межрегиональных, региональных, городских соревнований, в том числе по хоккею, фигурному катанию, плаванию, игровым видам спорта и единоборствам, для обеспечения организованных физкультурно-оздоровительных занятий различных социально-возрастных групп населения.

Предусмотрена возможность массового катания на коньках.

Спорткомплекс состоит из универсального спортивного зала для занятий игровыми видами спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол, северное многоборье); ледовой арены для занятий хоккеем, фигурным катанием и организации массового катания для населения; спортивного 25-метрового бассейна на 8 дорожек, комплекса бассейнов с водными горками для обучения плаванию, занятий с маломобильными группами населения, проведения занятий по аквааэробике и комплексом малых восстановительных бассейнов; специализированного зала для занятий боксом; зала для занятий киокусинкай и другими боевыми искусствами (каратэ, айкидо и др.); универсального зала для занятий фитнессом, настольным теннисом (4 стола) и йогой; тренажерного зала.

Финансирование строительства осуществлялось по ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации". Средства на завершение объекта были выделены по поручению президента от 22 марта 2023 года.