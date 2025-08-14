Песков рассказал об обмене сигналами между Путиным и Уиткоффом

Сигналы, которыми обменялись Россия и США во время встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского главы Стивена Уиткоффа, стали предтечей саммита лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он назвал визит Уиткоффа в Москву «очень продуктивным и содержательным».

«Состоялся хороший разговор с президентом, в ходе которого обменялись сигналами с двух сторон. Сигналы получены, сигналы переданы, и это стало предтечей как раз того самого саммита, на который мы с вами поедем», — добавил Песков.

Также он подтвердил, что разговор Путина и президента США Дональда Трампа начнется в формате тет-а-тет, после чего к ним присоединятся делегации. По словам Пескова, также запланирована совместная пресс-конференции двух глав.

Напомним, что встреча Путина и Трампа на Аляске пройдет 15 августа. Ее начало запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 по московскому времени). Главы РФ и США встретятся на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже.