Глава РФПИ допустил перезагрузку отношений России и США после саммита на Аляске

Саммит России и США, который пройдет на Аляске, может помочь перезагрузить отношения двух стран, если встреча пройдет хорошо.

Об этом в беседе с телеканалом CNN заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Это также шанс для своего рода перезагрузки, если встреча пройдет хорошо, отношений США и России», — сказал он.

14 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что подготовка встречи на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вошла в завершающую фазу. Она состоится 15 августа на военной базе Эльмендорф — Ричардсон возле Анкориджа. По словам помощника главы России, встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме лидеров двух стран будут только переводчики.

Как рассказал Ушаков, на встрече будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и США. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Помощник президента также отметил, что будут рассмотрены и вопросы стратегической стабильности, и другие актуальные международные проблемы.