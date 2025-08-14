Российский спецборт приземлился на Аляске

Российский спецборт Ил-96 приземлился в Анкоридже, штат Аляска, где будет проходит российско-американский саммит при участии президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные трекингового сервиса Flightradar24.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что саммит делегаций стран пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Также советник президента России по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени на Аляске. Беседа глав государств пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков.

Кроме того, переговоры двух президентов также пройдут в составе делегаций по формуле «5 на 5». В состав российской делегации вошли: советник Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.