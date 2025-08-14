Песков дал комментарий по грядущей встрече Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по грядущей встрече Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, пытаться предсказать результаты встречи было бы ошибкой.

«Пока, разумеется, было бы большой ошибкой забегать, пытаться забегать вперед и пытаться предрекать результат», — заявил он.

Помимо этого Песков также добавил, что от России на Аляску поедет большая и «достаточно представительная» делегация. Кто будет в нее входить, пресс-секретарь не уточнил.

«Отправляемся в достаточно непростую поездку, и наша делегация едет, делегация достаточно представительная, большая. Но и главное, что предстоят контакты двух президентов», — добавил он.

Ранее Песков заявил о дефиците взаимной политической воли на диалог с Европой.