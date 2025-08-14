Дмитриев назвал саммит на Аляске шансом перезагрузить отношения РФ и США

Саммит РФ и США на Аляске дает шанс на "перезагрузку" американо-российских отношений. Об этом в четверг в интервью телекомпании CNN заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев назвал встречу "очень позитивной для мира", так как, по его словам, "во время администрации Байдена диалога не было". Он подчеркнул, что для России важно, чтобы ее позицию услышали напрямую, поскольку существует "много недопонимания и дезинформации".