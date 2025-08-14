В Кремле спрогнозировали итог саммита Путина и Трампа на Аляске

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп по итогам саммита на Аляске очертят круг договоренностей и пониманий, который им удастся постичь. Об этом в комментарии РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, по итогам переговоров будет проведена совместная пресс-конференция лидеров России и США.

«Президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых удастся достичь», — заявил Песков.

До этого портал Axios писал, что саммит Россия — США на Аляске может привести к трем вариантам развития событий. По данным журналистов, может произойти «безоговорочное прекращение огня» на Украине, отказ России идти на уступки, либо дальнейшее обсуждение предложений американской стороны.

Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже 15 августа в 11:30 по местному времени (или в 22:30 по мск).