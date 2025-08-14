В Кремле оценили визит Уиткоффа в РФ и его влияние на встречу Путина и Трампа

Песков: визит Уиткоффа в Москву позволил начать подготовку саммита России и США
Визит спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа в Москву был результативным и позволил выйти на подготовку саммита России и США, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя администрация США прикладывает достаточно энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине.
В МИД России, в свою очередь, отметили воля Путина и президента США Дональда Трампа стала решающим фактором к проведению саммита.
Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс уже назвал предстоящие переговоры Путина и Трампа прорывом для американской дипломатии.