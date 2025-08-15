Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии.

Об этом сообщает ТАСС.

В ходе беседы Мишустин попросил собеседника передать наилучшие пожелания руководителю исламской республики от президента России Владимира Путина.

«Хочу вас попросить передать самые добрые пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и, конечно, от меня лично», — отметил он.

Ранее Мишустин провёл переговоры с премьер-министром Киргизии Адылбеком Касымалиевым.