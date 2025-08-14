Политолог оценил состав российской делегации на переговорах с США

В ходе российско-украинского саммита на Аляске представители Москвы и Вашингтона обсудят широкий спектр вопросов двустороннего и международного сотрудничества, а не только украинскую тематику. Об этом, комментируя состав российской делегации на переговорах, в разговоре с Рамблером заявил политолог Дмитрий Буневич.

Ранее стало известно, что в состав российской делегации на саммите России и США на Аляске войдут глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Встреча президентов России и США начнется в Анкоридже 15 августа в 22:30 мск.

Состав российской делегации показывает, что в ходе переговоров два президента планируют обсудить крайне широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Полагаю, стороны коснутся и вопросов в области безопасности, и в области финансово-экономического сотрудничества, и в области торговли. То есть состав делегации подчеркивает, что саммит лидеров США и России не будет вращаться исключительно вокруг украинского конфликта, хотя, конечно, эта тема будет занимать центральное место в ходе переговоров. Дмитрий Буневич Историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что американская сторона ранее также утвердила представительный состав своей делегации, напомнил эксперт.

«Конечно, этот состав будет соответствовать своим визави с российской стороны. Так что сейчас можно говорить о том, что на саммите будет обсуждаться целый пласт отношений России и США. Украинский кризис – это наиболее сложный и болезненный вопрос, но здесь надо понимать, что российско-американская повестка им не исчерпывается. Поэтому такой состав делегации РФ подчеркивает масштаб задачи», - сказал политолог, вместе с тем выразив сомнения в том, что вопросы украинского урегулирования на саммите будут напрямую увязаны с экономической тематикой.

Часть делегации России уже вылетела на Аляску для переговоров с американской стороной. Об этом ранее сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.