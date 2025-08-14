Посольство России отреагировало на высылку дипломата из Эстонии

Российское посольство в Таллине резко отреагировало на заявление МИД Эстонии о высылке сотрудника дипмиссии, пообещав принять ответные меры.

Дипмиссия выразила несогласие с обвинениями, которые были выдвинуты против российского дипломата.

«Решительно отвергаем абсурдные обвинения эстонских властей в адрес первого секретаря посольства, которому приписывают ни много ни мало участие в подрыве конституционного строя и правовой системы республики», – говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

В заявлении также отмечается, что подобные действия Эстонии расцениваются как попытка осложнить работу российского диппредставительства и парализовать деятельность консульского отдела. Российские дипломаты подчеркнули, что продолжат помогать и защищать интересы десятков тысяч соотечественников в Эстонии, несмотря на сложившиеся обстоятельства.

«Враждебные действия Таллина не останутся без ответа», – подчеркнули в посольстве.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке первого секретаря аппарата российского посольства.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев сообщил, что Москва рассматривает возможные варианты ответных мер на решение эстонских властей выслать российского дипломата.