Часть делегации России вылетела на Аляску для переговоров с американской стороной по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«В пути», — написал политик, сопроводив публикацию фотографией с маршрутом самолета.

Ранее стало известно, что Дмитриев примет участие во встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Переговоры начнутся в 22:30 мск. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.