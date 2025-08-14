Путин допустил, что заключит с Трампом новую сделку

Президент России Владимир Путин не исключил, что во время предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом заключит новую сделку по стратегическим наступательным вооружениям. Об этом сообщается на сайте Кремля.

14 августа российский лидер проводит совещание в Кремле с участием министра обороны России Андрея Белоусова, начальника генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и других лиц.

Путин заявил, что достижение договоренностей на российско-американском саммите необходимо, «чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом».

15 августа Трамп и Путин проведут переговоры в американском городе Анкоридж, на Аляске.