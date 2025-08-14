Путин оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает активные шаги для прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщил глава России Владимир Путин на рабочем совещании с членами правительства перед предстоящим саммитом на Аляске.
«Администрация Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине», — отметил Путин.
«Неожиданную связь» Трампа с одним лидером ЕС раскрыли
Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24».
Российский лидер также заявил о своем намерении проинформировать участников совещания о ходе переговорного процесса, направленного на урегулирование ситуации на Украине. Путин отметил, что следующей ступенью в диалоге со Штатами может стать достижение соглашения по вопросам контроля над стратегическими вооружениями.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что переговоры между главой РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом состоятся в непосредственной близости от военной базы, рядом с мемориальным кладбищем, имеющим важное символическое значение для российско-американских отношений. Ушаков отметил, что выбор этого места для встречи лидеров не случаен и обладает особой символикой. В следующем году исполняется 80 лет со дня Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией, а мемориал служит напоминанием о совместной борьбе двух государств против общего противника.