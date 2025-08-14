Путин: США принимают энергичные шаги для урегулирования по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя администрация США принимает достаточно энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине.

«Предпринимает (администрация США. — RT), на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия... выйти на договорённости, представляющие интересы для всех вовлечённых сторон», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что Путин в рамках подготовки к предстоящей российско-американской встрече на Аляске провёл совещание.