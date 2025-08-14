Путин провел совещание по подготовке к саммиту на Аляске

Президент России Владимир Путин собрал совещание с членами высшего руководства страны в рамках подготовки к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящему на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента», — рассказал он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Трампа и Путина пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.