Опубликован график Путина на Аляске

Появился график российского президента Владимира Путина во время саммита РФ и США на Аляске. Его публикует РИА Новости.

Программа начнется в 11:30 по местному времени (22:30 мск) со встречи лидера России с американским коллегой Дональдом Трампом тет-а-тет. Затем состоятся переговоры с участием делегаций, они продолжатся за рабочим завтраком, пишет агентство.

По итогам переговоров запланирована пресс-конференция глав государств.

14 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин провел совещание с членами высшего руководства России, представителями правительства и администрации.

Вместе с Путиным участие в переговорах с президентом США примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.