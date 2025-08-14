Депутат Госдумы сообщили о поступающих ему звонках от «ребят с украинским акцентом»

Депутат Госдумы сообщили о поступающих ему звонках мошенников. Об этом он написал в Telegram.

Парламентарий рассказал, что на его номер уже третий день поступают звонки по вопросу о работе домофона. Это — одна из новых мошеннических схем. Своих собеседников Матвеев описал как «ребят с украинским акцентом».

В этой связи депутат усомнился в эффективности ограничения на звонки в мессенджерах.

Ранее в России связи с активизацией мошенников анонсировали введение обязательной маркировки интернет-звонков.