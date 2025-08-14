Путин и Трамп скажут несколько слов перед началом переговоров

Перед началом встречи в Анкоридже президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп скажут несколько слов.

Об этом сообщил журналистам на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Вначале встречи президенты, естественно, каждый президент скажет несколько слов. Это обычная практика международных переговоров», — сказал представитель РФ.

Также Ушаков сообщил, что российская делегация вылетит с Аляски немедленно после завершения переговоров двух президентов.

15 августа Трамп и Путин проведут переговоры в американском городе Анкоридж, на Аляске.

Ушакова отмечал, что выбор Аляски логичен. Там пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема предстоящих переговоров американского и российского президентов — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кроме того, Москва пригласила главу Белого дома провести следующую встречу на российской территории.