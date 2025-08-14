Ушаков: перед началом встречи на Аляске Путин и Трамп скажут несколько слов

Газета.Ru

Перед началом встречи в Анкоридже президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп скажут несколько слов.

Путин и Трамп скажут несколько слов перед началом переговоров
© Газета.Ru

Об этом сообщил журналистам на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Вначале встречи президенты, естественно, каждый президент скажет несколько слов. Это обычная практика международных переговоров», — сказал представитель РФ.

Также Ушаков сообщил, что российская делегация вылетит с Аляски немедленно после завершения переговоров двух президентов.

15 августа Трамп и Путин проведут переговоры в американском городе Анкоридж, на Аляске.

Ушакова отмечал, что выбор Аляски логичен. Там пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема предстоящих переговоров американского и российского президентов — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кроме того, Москва пригласила главу Белого дома провести следующую встречу на российской территории.