Высылку российского дипломата из Эстонии сочли жестом отчаяния

Высылка первого секретаря аппарата посольства России из Эстонии является жестом отчаяния. Об этом заявил генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, такой шаг Таллина представляет собой и опосредованную агрессию, и желание избавиться от возможных разведчиков, и желание Европейского Союза (ЕС) «показать, что она сдаваться не собирается — чего бы там Россия и США ни решили» на фоне предстоящей встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Если учесть, что должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности занимает эстонка Кая Каллас, то удивляться высылке нашего дипломата не стоит», — указал эксперт.

Политолог напомнил, что европейские власти «все, что могли, они уже сделали», а именно: ввели 18 пакетов санкций, которые не сработали, и готовят 19-й. Также начали высылать дипломатов. «Выглядит как жест отчаяния: ну что бы еще предпринять?!» — заключил Журавлев.

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке дипломата России из страны 13 августа. В дипведомстве прибалтийской республики это объяснили нежеланием Таллина «мириться с действиями России, направленными против нашего конституционного строя и внутренней стабильности».

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев в ответ на эти шаги заявил, что Москва уже прорабатывает ответ. Он добавил, что подобные враждебные действия Эстония совершает не впервые и Москва «даже к этому привыкла».