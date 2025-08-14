Назван состав делегации США на переговорах на Аляске

В США назвали состав делегации на переговорах с Россией, которые пройдут 15 августа на Аляске. Вместе с американским президентом Дональдом Трампом в Анкоридж прилетят вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланик американского президента Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент. Об этом сообщает НТВ.

В состав делегации РФ на саммите на Аляске входят глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.