В состав российской делегации на саммите России и США на Аляске войдут глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Об этом сообщил Ушаков.

Раскрыта центральная тема встречи Путина и Трампа

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа начнётся в Анкоридже 15 августа в 22:30 мск.

Центральной темой саммита России и США на Аляске станет вопрос урегулирования конфликта на Украине.