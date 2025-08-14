Мишустин прибыл в Киргизию с официальным визитом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Киргизию. Самолет специального летного отряда "Россия" приземлился в международном аэропорту Иссык-Куль.

Вскоре кортеж с российским премьером направится в расположенный в курортной Чолпон-Ате культурный центр "Рух Ордо" им. Чингиза Айтматова. Там состоится церемония официальной встречи Мишустина с его киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым.

Далее, как ожидается, состоятся российско-киргизские переговоры на уровне руководителей правительств, встреча пройдет в Доме-музее Чингиза Айтматова.

Вечером запланировано заседание Евразийского межправительственного совета, на котором премьеры стран - участниц Евразийского экономического союза подведут предварительные итоги работы объединения в 2024 году, в том числе в части формирования общего рынка нефти и газа, а также обсудят концепции формирования общих рынков лекарств и медицинских изделий.