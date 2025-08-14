Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи на Аляске.

Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«После завершения переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров», - сказал он.

Российско-американский саммит пройдет 15 августа на военной базе в Анкоридже, штате Аляска примерно в 11:30 по местному времени (22:30 по московскому времени). В начале встречи пройдет беседа тет-а-тет президентов России и США с участием переводчиков. Затем переговоры продолжатся в составе делегаций.