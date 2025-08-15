Член российской делегации опубликовал фотографии Аляски

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X фото видов Аляски из иллюминатора самолета.

© Лента.ру

«Солнечно и красиво на Аляске», — говорится в публикации.

Дмитриев примет участие в переговорах вместе с главой МИД Сергеем Лавровым, главой Минобороны Андреем Белоусовым, главой Минфина Антоном Силуановым и помощником президента Юрием Ушаковым.

Российский самолет прибыл в Анкоридж

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Как сообщил Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.