Белоусов поедет на Аляску

Министр обороны России Андрей Белоусов примет участие во встрече российского лидера Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа на Аляске. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

По словам собеседников издания, на встрече так же будет присутствовать министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Главы российских Минфина и Минобороны Антон Силуанов и Андрей Белоусов войдут в состав делегации России на переговорах с США на Аляске», — передает РБК.

Ранее стало известно, что первый самолет российской делегацией вылетел в американский штат Аляска.