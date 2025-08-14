Названы неожиданные блюда, которыми могут накормить Путина и Трампа

На встрече глав государств России и США Владимира Путина и Дональда Трампа предполагается подача блюд, гармонично объединяющих ноты русской и американской кухни в современном исполнении. Об этом телеканалу RT сообщил исполнительный директор PR-агентства Илья Березнюк.

По его словам, меню подобных событий нередко обогащают местными кулинарными элементами. В контексте Аляски вероятно использование морских деликатесов, мяса диких зверей, в том числе оленины, а также ингредиентов, свойственных кулинарным традициям коренных народов севера США.

С большой долей вероятности гостям предложат яства из королевского краба и лососевых пород, в частности чавычи. Также возможны морепродуктовые закуски и супы, томленая лосятина со специями, а на десерт — классический акутак, известный как «эскимосское мороженое», приготовленный с северными ягодами.