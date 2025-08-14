В России высказались об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа

Президент России уже неоднократно обозначил позицию по урегулированию украинского конфликта, ключевой вопрос заключается в том, сможет ли его еще раз услышать американский коллега Дональд Трамп, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она также высказалась об ожиданиях от переговоров двух лидеров.

На каком-то этапе показалось, что Трамп услышал Путина, однако потом Америка опять продолжила финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ), что не вязалось с первоначальным разговором и обещаниями, которые давал американский президент по урегулированию конфликта, отметила депутат.

«Если Трамп в этом смысле собирается выступать медиатором, это не медиатор на нашей стороне, это медиатор на той стороне, он, получается, представляет Украину, является человеком, который может на нее повлиять для того, чтобы это мирное соглашение было подписано и чтобы перемирие было, потому что без перемирия невозможно начать какие-то переговоры», — сказала Журова.

В переговорах Путина и Трампа увидели угрозу для рубля

Она также обратила внимание, что пока непонятно, с кем подписывать мирное соглашение, так как документ, заверенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не будет иметь юридической силы из-за его нелигитимности.

«Я ожидаю, конечно, перемирия. Я ожидаю того, что какие-то, может быть, более серьезные шаги будут. И, вообще, Украина Украиной, а встречаются президент Америки и России — нам свои собственные отношения регулировать надо. Все почему-то думают и видят в этом только исключительно урегулирование конфликта на Украине, а у нас с Америкой тоже далеко не дружба, поэтому, я думаю, тут тоже нужно точки соприкосновения президентам озвучить, потому что многие этого ждут», — заключила парламентарий.

Ранее политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук объяснил выбор Аляски для переговоров президентов. Он назвал ее в первую очередь зоной экономического сотрудничества двух стран без учета украинской тематики.