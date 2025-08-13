Политолог оценил вероятность свержения Орбана

Вероятность свержения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана составляет менее 50%, он очень популярен в республике. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношения СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он считает, что для Еврокомиссии «нет никаких ограничений и красных линий», однако Венгрия является суверенной страной со своими собственными мощными политическими институтами.

«Орбан — популярный политик. Поэтому шансы Еврокомиссии достичь своей цели — менее 50%», — добавил Ткаченко.

Также, по словам политолога, в пользу Орбана могут сыграть и его тесные связи с президентом США Дональдом Трампом, который считает премьера «своим наиболее близким политическим партнером в Евросоюзе».

«Поэтому Еврокомиссия де-факто действует против Трампа», — заключил Ткаченко.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что в Европе рассматривают сценарии свержения Орбана. На его место хотят поставить лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петер Мадьяр.