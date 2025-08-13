Лондон готовит новый пакет жестких санкций против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готовит новый пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Guardian.

По словам Стармера, страны Европы готовы «увеличить давление» на Россию на фоне грядущих переговоров по Украине. Кроме того, британский премьер добавил, что «коалиция желающих» готова направить на Украину свой миротворческий контингент, если Москва и Киев договорятся о прекращении огня.

«Мы готовы при необходимости усилить давление на Россию, особенно в экономической сфере, с помощью санкций и более широких мер. Эффект от этих мер очевиден, и Великобритания готовит следующий пакет жестких санкций», — заявил Стармер.

Ранее Швейцария ввела новые санкции против России.