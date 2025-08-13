В России ответили на предложение Киева обсудить прекращение огня в небе

Сценарий по прекращению огня в небе может быть рассмотрен, допустил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на предложение Киева.

«Такой сценарий может быть для рассмотрения. Но речь прежде всего должна идти о безусловном прекращении огня. То есть то, что пересекает границу другого государства, никоим образом допустить нельзя. Это касается беспилотников. Это касается и самолета. Это касается воздушных ударов. Это не распространяется на проведение наземных операций, только на воздушные», — заметил Швыткин.

При этом, по словам депутата, Украина неоднократно нарушала договоренности по каким-либо перемириям.

«Поэтому пока я бы воздержался от оценки возможного заключения воздушного перемирия. Мы сейчас сосредоточены на подготовке переговоров по поведению ВСУ и по устранению первопричин конфликта. На это направлены сейчас наши силы», — заключил он.

Ранее главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой взаимный запрет на удары ракетами и беспилотниками.