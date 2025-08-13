Названы пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина

У Украины есть пять ключевых требований в рамках урегулирования конфликта с Россией, сообщило издание Politico.

Отмечается, что Украина будет готова обсуждать вопрос о возможном обмене территориями только после того, как Россия согласится на прекращение огня, также Киев может потребовать гарантий безопасности.

Кроме того, украинская сторона хочет, чтобы Москва выплатила компенсацию причинённого ущерба и произвела обмен военнопленными, а также настаивает на сохранении антироссийских санкций.

Ранее газета The New York Times писала, что европейские лидеры опасаются последствий встречи президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также выразил мнение, что предстоящая встреча Путина и Трампа пугает Европу.