Депутат: Telegram и WhatsApp много лет демонстрируют нежелание соблюдать законы РФ

Мессенджеры Telegram и WhatsApp на протяжении многих лет демонстрируют полное нежелание соблюдать российское законодательство, заявил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

По его словам, ограничение звонков в WhatsApp и Telegram является необходимой мерой для защиты граждан от одного из самых массовых видов преступлений в цифровой среде - телефонного и интернет-мошенничества. "Эти мессенджеры уже много лет демонстрируют полное нежелание соблюдать российские законы: они не удаляют противоправные материалы, включая детскую порнографию, экстремистские призывы и инструкции по совершению преступлений, не выполняют требования по защите персональных данных. И именно через эти иностранные платформы ежедневно атакуют наших граждан аферисты", - пояснил депутат.

Он также отметил, что доля атакованных мошенниками россиян в мессенджере WhatsApp с 2024 года выросла в 3,5 раза.

"Доля атакованных мошенниками граждан в этом мессенджере выросла в 3,5 раза с прошлого года. Тысячи взломанных аккаунтов, подделка номеров и личностей сотрудников банков, фишинг, кража данных - все это стало неотъемлемой частью WhatsApp", - заявил депутат.

Он подчеркнул, что при этом платформа по-прежнему отказывается локализовать данные россиян и в целом не соблюдает требования российского законодательства.