Участие Лаврова в саммите на Аляске объяснили

Доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев в разговоре с Рамблером прокомментировал участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в предстоящем российско-американском саммите на Аляске.

Ранее сообщалось, что глава внешнеполитического ведомства войдет в состав делегации Москвы на переговорах на Аляске, проведение которых ожидается в пятницу, 15 августа. Об этом в ходе брифинга заявил директор департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев.

Участие главы МИД в саммите на Аляске в первую очередь свидетельствует о повышенном внимании российского политического руководства к этому мероприятию и твердом намерении Кремля добиться прорыва в дипломатическом урегулировании конфликта. Одновременно присутствие Сергея Лаврова косвенно указывает о намерении российской стороны использовать в ходе переговоров гибридную тактику, выстроенную на основе принципа комбинирования жесткого давления и компромиссных решений. Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

Для главы российского МИД характерен в первую очередь взвешенный стиль ведения переговоров, подчеркнул политолог.

«Это в сочетании с прекрасным чувством юмора, в случае необходимости, позволит "сгладить острые углы" в рамках общения президентов России и США. Участие Лаврова в саммите — это гарантия того, что обсуждаемые проблемы будут решаться в ключе классической доктрины реализма во внешней политике», - отметил эксперт.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что предстоящий саммит на Аляске является «ознакомительной» встречей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.