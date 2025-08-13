Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены власти в Венгрии. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По поступающим в СВР данным, ЕК воспринимает нынешнее руководство Венгрии как серьезную помеху для «единой Европы», поскольку оно проводит самостоятельную от других стран ЕС политику и препятствует принятию коллективных решений. «Последней каплей», переполнившей чашу терпения, стало недавнее решение венгров о блокировке проекта нового семилетнего бюджета ЕС, который, по их оценкам, нацелен на милитаризацию Европы и ее подготовку к войне с Россией.

В СВР сообщили, что основным кандидатом на место премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петер Мадьяр, который известен своим лояльным отношением к глобалистским элитам. Расчет состоит в том, чтобы привести его к власти на парламентских выборах весной 2026 года, «а может и раньше».

Также отмечается, что в кампанию по «демонтажу» нынешнего правительства Венгрии активно включилась Украина, которая обижена из-за того, что оно мешает ее процессу евроинтеграции.