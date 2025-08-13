Баку идет опасным и неверным путем в отношениях с Россией, и все чаще звучат резкие высказывания в адрес Москвы. Об этом заявил «Абзацу» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков резко высказался в адрес Российской армии, пообещав, что в случае конфликта от нее останутся «ошметки».

В свою очередь Андрей Колесник напомнил о том, что численность российских войск на Кавказе достаточная, чтобы «решить там все проблемы».

«В Баку обиделись на совершенно законные и правомерные действия российских правоохранителей. Видимо, не хватает там дипломатического чутья, и они совершают опасные политические выкрутасы», – отметил Колесник.

Ранее политологи обратили внимание на то, что с середины 2024 года в столице Азербайджана все чаще замечают представителей британских спецслужб и политических элит, а Баку начал расширять любые трения с Москвой, приближаясь к разрыву отношений. По словам востоковеда Дмитрия Бридже, Запад всегда рассматривал Южный Кавказ как место разрыва евразийской интеграции, связывающей РФ, Иран, Турцию и Китай. Азербайджан же в ней играет ключевое место из-за географического положения.