МИД РФ: Россия изучит детали "Маршрута Трампа"

Россия изучит детали проекта транспортного коридора между Арменией и Азербайджаном, который получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Об этом сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Что касается "дороги Трампа", то МИД России изучит детали проекта, который, кстати, пока не обнародован. И, как мы уже отмечали, подключение в данном случае внерегиональных сил на Южном Кавказе должно бы продвигать мирную повестку, а не создавать новых проблем и новых разделительных линий", - сказал он.

"Также мы указывали, что необходимо считаться с теми факторами, как членство Армении в ЕАЭС и присутствие российских пограничников в Сюникской области. Их следует учитывать при проработке принятия решений по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе", - добавил Фадеев.