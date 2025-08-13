Предстоящая встреча Путина с Трампом и терроризм Киева. О чем рассказали в МИД России

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа должна позволить сконцентрироваться на обсуждении всех накопившихся вопросов в отношениях двух стран, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

Он также отметил, что Украина в преддверии российско-американского саммита усиливает террористическую активность.

ТАСС собрал ключевые заявления.

О предстоящей встрече Путина и Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите 15 августа: "Да, я могу подтвердить участие Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу".

Встреча Путина и Трампа на Аляске "должна позволить сконцентрироваться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути становления нормального функционального двустороннего диалога, который имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения международного мира и стабильности".

Импульсом к проведению встречи стала воля лидеров стран: "Именно благодаря их импульсу эта встреча готовится к проведению на данном этапе".

Попытки лидеров Европейского союза провести консультации с руководством США перед предстоящим саммитом на Аляске с целью повлиять на позицию Вашингтона являются "политически и практически ничтожными действиями".

Украина в преддверии встречи лидеров Путина и Трампа "усиливает террористическую активность".

Об украинском урегулировании

Киевский режим не думает о мире и рассматривает любые переговоры "как способ затягивания боевых действий и удержания собственной власти".

Россия пока не получила формального ответа от Украины на инициативу о создании трех рабочих групп для переговоров: "Формального ответа от Киева мы пока не получили".

Азербайджану хорошо известна позиция России о поставках вооружений Украине, такие действия только усугубят ситуацию на земле.

О высылке Эстонией российского дипломата

Высылка Эстонией российского дипломата является "не первым враждебным действием" со стороны Таллина: "А что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время и потом обнародуются. Поэтому мы своевременно предоставим комментарий относительно того, какие меры примем в отношении эстонских дипломатов".

О курсе Норвегии на милитаризацию Шпицбергена

Россия считает неприемлемым курс норвежских властей на милитаризацию архипелага Шпицберген: "Своими провокационными действиями Осло нагнетает вокруг архипелага атмосферу конфронтационности, что чревато ростом напряженности в высоких широтах".

Об аресте Гуцул

Решение об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул распространяет в республике атмосферу страха и "на корню уничтожает" остатки молдавской демократии: "Такая политика ведет только к дальнейшей поляризации общества, подрыву внутриполитической стабильности".