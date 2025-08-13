В МИД РФ оценили возможности обсуждения «обмена территориями» с Украиной

Региональное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции страны, подчеркнули в министерстве.

Замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Фадеев на брифинге отметил, что принципиальная позиция РФ по урегулированию ситуации на Украине неизменна, о ней заявлял российский лидер Владимир Путин в июне 2024 года.