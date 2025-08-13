МИД раскрыл повестку встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США даст возможность сконцентрироваться на обсуждении всех накопившихся вопросов в отношениях двух стран. Об этом заявили в среду, 13 августа, в российском Министерстве иностранных дел.

© EPA/ТАСС

Заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев рассказал, что участие с российско-американском саммите на уровне глав государств примет и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Президенты, по словам Фадеева, смогут сосредоточиться на различных темах, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути становления функционального двустороннего диалога. Это, как подчеркнул дипломат, имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения международного мира и стабильности.

Также сообщается, что практически все журналисты кремлевского пула, которые намеревались сопровождать президента России в поездке на Аляску, благополучно получили визы для въезда в США. Лишь отдельные представители российских СМИ пока ожидают документов из американского посольства, сообщает ТАСС.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что не все довольны налаживанием диалога между Москвой и Вашингтоном. Узнав о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, появились и "те, которые шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней".