В России высказались о проблеме Трампа перед переговорами с Путиным

В команде президента США Дональда Трампа есть специалисты, знающие Россию, рассказал в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

© DENIS BALIBOUSE/EPA/TACC

Ранее газета The Financial Times (FT) написала о том, что американский лидер столкнулся с проблемой перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным — у него якобы не осталось ни одного эксперта, который бы разбирался в России и Украине и мог бы дать советы касательно предстоящей встречи.

«Я точно знаю, что в команде у Трампа есть специалисты, знающие Россию, с некоторыми даже общаюсь, поэтому это не так. Но, если что, мы готовы Трампу помочь в этом. Позавчера я встречался с американским гражданином Скоттом Риттером, он военный, бывший разведчик, сейчас журналист, приехал в Москву. Он все время занимался проблемами по России, начиная с 90-х годов», — высказался депутат.

Трамп столкнулся с проблемой перед переговорами с Путиным

До этого FT сообщала о преимуществе Путина над Трампом на предстоящих переговорах. Немецкий дипломат на правах анонимности заявил, что российский лидер является одним из самых искусных и опытных переговорщиков, поскольку отлично разбирается во всех тонкостях обсуждений, в отличие от американского коллеги.