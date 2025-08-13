Названо имя еще одного участника саммита на Аляске

МИД: Лавров примет участие в предстоящем саммите России и США на Аляске
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске, который ожидается в пятницу, 15 августа.
Об этом в ходе брифинга заявил директор департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев.
«Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу», — сказал он.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио назвал «ознакомительной» встречей предстоящий на Аляске саммит.