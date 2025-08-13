В России ответили на призыв арестовать Путина

Экс-полковнику армии Великобритании Хэмишу де Бреттон-Гордону, призвавшему арестовать президента России Владимира Путина во время его визита на Аляску, стоит самому попробовать это сделать. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, пишет News.ru.

Ранее Хэмиш де Бреттон-Гордон призвал арестовать президента России на основании ордера, выданного в 2023 году Международным уголовным судом (МУС). Бывший военный также отметил, что после задержания российскому лидеру можно будет предъявить ряд обвинений.

По словам Алексея Чепы, Хэмишу де Бреттон-Гордону стоит самому приехать в Анкоридж, попасть на американскую военную базу и рискнуть арестовать главу России.

«И при чем тут МУС? (…) Мы просто тратим время, обсуждая заявления больных людей. Чем больше об этом будут говорить и печатать журналисты — они на этом выигрывают, им нужен информационный шум. Больные люди», — отметил Чепа.

Напомним, что МУС был создан на базе Римского статута, к которому не присоединились крупные государства, включая Россию, США, Китай, Израиль.