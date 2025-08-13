МИД Эстонии высылает первого секретаря посольства России

Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что высылает первого секретаря посольства России.

Об этом говорится на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

«Сегодня, 13 августа, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России, чтобы вручить ему дипломатическую ноту об объявлении первого секретаря посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Эстонию», — указано в сообщении.

МИД страны объявил обвинил сотрудника посольства в том, что он якобы участвует в подрыве конституционного строя и правовой системы республики, а также расколе эстонского общества.

Ранее власти Эстонии распорядились установить металлические ворота и выдвижные барьеры на границе с Россией.