Киевский режим в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа усиливает террористическую деятельность. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"По мере приближения российско-американского саммита на Аляске киевский режим усиливает террористическую активность против наших регионов", - сказал дипломат.

Ранее в Минобороны России сообщили, что непосредственно перед саммитом 15 августа ВСУ спланирован провокационный удар в Харьковской области с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты. Киев попытается возложить ответственность на ВС РФ, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кроме того, как отметил Ушаков, "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы" России и США, "просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов". Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.